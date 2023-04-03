У Кривому Розі стався вибух газу в п’ятиповерховому будинку. Постраждали 10 осіб

У місті Кривий Ріг стався вибух газу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв полку “Азов”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

“Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що в трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. О 07:42 займання локалізовано та о 08:12 ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито скло у вікнах другого під’їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено.

Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, із них чотирьох осіб за допомогою спеціальної техніки та шістьох осіб сходовими клітками.