У Києві 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з багатоповерхівки

Сьогодні на столичній Оболоні у дворі багатоповерхівки виявлено тіло дитини без ознак життя, яка, ймовірно, розбилися внаслідок падіння.

Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.

Сьогодні до поліції надійшла інформація про те, що у дворі багатоповерхівки на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя. Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула на місці внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.

На місце події прибули слідчо-оперативна група Головного та Оболонського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після встановлення усіх деталей правоохоронці нададуть події правову кваліфікацію.