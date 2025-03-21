У Києві агресивний чоловік з ножем хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні

Охоронники, які прибули на місце події, побачили на підвіконні відчиненого вікна агресивного чоловіка з ножем у руках

У Києві чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну організацію «Муніципальна охорона».

Повідомляється, що охоронникам «Муніципальної охорони» разом із медперсоналом вдалося відволікти увагу чоловіка до приїзду його родичів та представників профільних служб. Завдяки спільним зусиллям вдалося попередити трагедію.

За словами охоронців, про чоловіка, який хоче вистрибнути з вікна на пʼятому поверсі муніципалам повідомила медсестра приймального відділення.

«Охоронники одразу прибули на місце події і побачили на підвіконні відчиненого вікна агресивного чоловіка з ножем у руках. Він нікого не підпускав до себе і не хотів спілкуватися», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що муніципали разом із медперсоналом намагалися встановити контакт з пацієнтом і відволікали його від думок про самогубство. Тим часом представники лікарні викликали поліцейських та родичів пацієнта. Саме родичу вдалося переконати чоловіка не робити дурниць і злізти з вікна, тож трагедії вдалося уникнути.