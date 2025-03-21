У Києві агресивний чоловік з ножем хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні
Охоронники, які прибули на місце події, побачили на підвіконні відчиненого вікна агресивного чоловіка з ножем у руках
У Києві чоловік хотів вистрибнути з пʼятого поверху лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну організацію «Муніципальна охорона».
За словами охоронців, про чоловіка, який хоче вистрибнути з вікна на пʼятому поверсі муніципалам повідомила медсестра приймального відділення.
Вказується, що муніципали разом із медперсоналом намагалися встановити контакт з пацієнтом і відволікали його від думок про самогубство. Тим часом представники лікарні викликали поліцейських та родичів пацієнта. Саме родичу вдалося переконати чоловіка не робити дурниць і злізти з вікна, тож трагедії вдалося уникнути.Tweet