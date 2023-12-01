У Києві будівельний кран упав та пошкодив трубопровід: затопило вулицю

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У Дарницькому районі Києва впав будівельний кран та пошкодив трубопровід, внаслідок чого затопило вулицю Ревуцького. Рух транспорту перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.

У Києві впав будівельний кран та пошкодив трубопровід: затопило вулицю, рух перекрито

“На вулиці Ревуцького, через падіння крана на будівництві, прорвало трубопровід. Внаслідок чого перекрито рух транспорту від вулиці Анни Ахматової в напрямку проспекту Миколи Бажана”, – йдеться в повідомленні.

У мережі публікують відео з місця події.

Водночас “Київпастранс” попередив про затримку руху автобусів №17, 18 та 91.

“Затримується рух автобусів №17, 18, 91 по вул. Ревуцького впав будівельний кран. На місце направлено відповідальну службу міста”, – зазначили в компанії.

Рух автобусів №17,18,91 організовано по вул. Тростянецька – вул.Вербицького – вул.Братства тарасівців.

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