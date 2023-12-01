У Києві будівельний кран упав та пошкодив трубопровід: затопило вулицю

У Дарницькому районі Києва впав будівельний кран та пошкодив трубопровід, внаслідок чого затопило вулицю Ревуцького. Рух транспорту перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Києва.