У Києві оголосили І рівень небезпеки: Дніпро може вийти з берегів (карта)

Рівень води у Дніпрі може досягти небезпечних відміток.

У Києві та Бориспільському районі можливі затоплення. Попередження про небезпечні гідрологічні явища оприлюднив Укргідрометцентр.

“Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС рівень води р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних відміток початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки”, – йдеться у попередженні. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Також підвищення рівнів води очікується і в Чернігівській області. За даними синоптиків, сьогодні на Десні продовжиться ріст рівнів води на 2-20 см за добу. Це супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та територій ряду сіл, обтопленням сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах Чернігівської області.

На річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Через це на Чернігівщині оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий. // УНІАН