У Києві поліцейські розшукують 17-річного хлопця з вадами здоров’я

Неповнолітній пішов у невідомому напрямку та по теперішній час його місцезнаходження невідоме. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням про допомогу у розшуку підлітка.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на проспекті Леся Курбаса під час прогулянки зник її неповнолітній син по теперішній час не виходить на зв’язок.

Заявниця розповіла, що син, 2005 року народження, має вади здоров’я, через що його мова нечітка, а при ходьбі гучно човнає ногами. Хлопець полюбляє пересуватися метрополітеном, таму, ймовірно, може перебувати біля станцій столичного метро.

Близько 17:00 години його місцезнаходження обуло зафіксовано неподалік станції метро «Лівобережна».

Прикмети зниклого: на вигляд 16-17 років, зріст 180 см, темне волосся, біля носа має шрам. Був одягнений у чорну куртку із помаранчевими вставками, чорні штани, чорні кросівки та темно-синю шапку.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопчика або будь-якою іншою інформацією, яка сприятиме встановленню його місцезнаходження, повідомити її у поліцію за номерами: (093) 860 90 58, (063) 587 71 44, (044) 424 05 43 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва