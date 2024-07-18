У Києві пожежу у супермаркет гасили півсотні рятувальників

Увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет, через кілька годин пожежу загасили.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС

“18 липня о 21:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Здолбунівській.

За попередньою інформацією загоряння сталося в одному із супермаркетів. На місці виклику працюють 50 рятувальників та 14 рятувальної техніки”.

Пожежники пишуть, що ліквідація пожежі триває. Місцеві телеграм-канали публікують відео зі стовпом диму.

У Києві зайнявся супермаркет: пожежу гасять півсотні рятувальників. Відео із соцмереж. pic.twitter.com/iN1BLdVWxS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 18, 2024

Оновлено о 23:09: В КМДА повідомили, що рятувальники локалізували пожежу, ліквідація триває. За інформацією Патрульної поліції, на вулиці Здолбунівській, рух транспорту перекрили від проспекту Петра Григоренка до вулиці Сортувальної.

О 23:41 в ДСНС повідомили, що ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюють правоохоронці. // УП