У Києві притягнули до адміністративної відповідальності батьків учня, який знущався з однокласника

Восьмикласник протягом тривалого часу принижував та ображав свого однолітка, а остання витівка порушника загрожувала здоров’ю 13-річного школяра. Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми, а на батьків склали адміністративний протокол.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її малолітньому сину в школі однокласник підлив у чай антисептик. Зі слів жінки, хлопець протягом тривалого часу цькує та б’є її дитину, а також псує речі. Співробітники сектору ювенальної превенції негайно прибули до школи для перевірки інформації та з’ясування всіх обставин.

Правоохоронці поспілкувалися з дітьми та вчителями, які підтвердили факт булінгу восьмикласника відносно однолітка, а також і те, що він неодноразово ображав інших своїх однокласників. Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми та вчителями, а на батьків хлопця склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 173–4 Кодексу України про адміністративні правопорушення — булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Міру покарання для батьків малолітнього порушника визначить суд.

Відділ комунікації поліції Києва