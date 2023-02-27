У Києві розслідують карколомну ДТП, в якій постраждало двоє осіб (фото)

Внаслідок зіткнення двох автомобілів, водій одного та пасажир іншого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження та їх госпіталізовано у лікарню. Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на вулиці Набережно-Рибальська. За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що 36-річний водій автомобіля «БМВ» рухався по проїжджій частині в напрямку вулиці Електриків, де скоїв зіткнення з автомобілем «Форд», який рухався попереду в попутному напрямку. Внаслідок цього автомобіль «БМВ» виїхав за межі проїжджої частини, перекинувся та скоїв наїзд на електроопору.

У результаті автопригоди постраждало двоє осіб – водій «БМВ» та 37-річний пасажир «Форд». Вони отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані у лікарню.

За даним фактом слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У рамках кримінального провадження буде призначено ряд відповідних експертиз з метою встановлення обставин та причин цієї автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва