У Києві трамвай без водія зʼїхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Попередньо, постраждали шестеро людей (відео)

Причину аварії ще не встановили.

У Києві на Глибочицькій трамвай без водія зʼїхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів, повідомляє телеграм-канал “Реальний Київ”.

Свідки кажуть, що розбито близько 10 машин. Трамвай зупинився, врізавшись у інший трамвай, який рухався назустріч. Причину аварії ще не встановили.

Оновлено. За Попередньо, постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу. . За даними КМДА, на місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються.. Наразі їм надають медичну допомогу.