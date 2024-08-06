У Києві трамвай без водія зʼїхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Попередньо, постраждали шестеро людей (відео)
Причину аварії ще не встановили.
У Києві на Глибочицькій трамвай без водія зʼїхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів, повідомляє телеграм-канал “Реальний Київ”.
Свідки кажуть, що розбито близько 10 машин. Трамвай зупинився, врізавшись у інший трамвай, який рухався назустріч.
Причину аварії ще не встановили.
Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.
За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту вул. Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.