У Києві трамвай без водія зʼїхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів. Попередньо, постраждали шестеро людей (відео)

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Причину аварії ще не встановили.

У Києві на Глибочицькій трамвай без водія зʼїхав згори та пошкодив близько 10 автомобілів, повідомляє телеграм-канал “Реальний Київ”.

Свідки кажуть, що розбито близько 10 машин. Трамвай зупинився, врізавшись у інший  трамвай, який рухався назустріч.

Причину аварії ще не встановили.

Оновлено. За даними КМДА, на місці зіткнення трамваїв на вулиці Глибочицькій працюють усі відповідні служби. Причини ДТП встановлюються. Попередньо, постраждали шестеро людей. Наразі їм надають медичну допомогу.

Трамваї №№ 14,18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

За інформацією Патрульної поліції Києва, рух транспорту вул. Глибочицькою ускладнений в обох напрямках.

LB.ua
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