У Києві в будинку знайшли мертвою британську медикиню-волонтерку

Британську медикиню-волонтерку, 25-річну Кетрін Мельничук, яка працювала в Україні, знайшли мертвою в її будинку в Києві.

Про це повідомляє The Telegraph.

Кетрін Мельничук, колишня студентка факультету хімії в Бристольському університеті, провела останні 18 місяців в Україні, виконуючи медичну та оперативну роботу.

У Project Konstantin заявили, що причину смерті Мельничук не вважають підозрілою, але влада оприлюднить додаткову інформацію пізніше.

У відео, опублікованому в липні, Мельничук розповіла журналісту, що шість років працювала в невідкладній медицині, перш ніж піти волонтером в Україну.

Вона сказала, що прийняла це рішення після того, як “побачила, як вразливих дітей вбивають у Харкові, Ізюмі та деяких районах Києва”.

“Якщо у мене є навіть дві руки, дві ноги і половина мозку, то мій обов’язок – піти і допомогти. Я залишатимуся до тих пір, поки, можливо, тут буде небезпечно, або поки мені не доведеться повернутися до брата чи матері. Я почуваюся безпечно і компетентною у цій країні”, – казала вона.

Кетрін Мельничук розповідала, що метою її підрозділу, який складається з 200 іноземців, є надання допомоги медикам на місцях з критичним обладнанням, ремонтом транспортних засобів і пальним.

“Неможливо по-справжньому передати, якою неймовірною жінкою була Кетрін, або як глибоко і широко вона була кохана, і як будуть сумувати за нею. Кет вже немає, але нескінченне тепло, любов і ласку, які вона принесла у світ, ніколи не зникнуть”, – йдеться в заяві сім’ї Мельничук.

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