У Києві в результаті ДТП загинув водій, який стояв поряд зі своїм авто

Водій легковика намагався перелаштуватися в іншу смугу та зіткнувся із припаркованим автомобілем, біля якого знаходився його власник. В результаті отриманих травм потерпілий помер на місці. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Вчора, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду із постраждалими на вулиці Борщагівській. На місце події виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі для встановлення усіх обставин інциденту.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Києва Анатолій Андросович, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що 31–річний киянин рухався зі сторони вулиці Польової у напрямку проспекту Повітрофлотського та намагався перелаштуватись в іншу смугу:

«Керманич автомобіля «Форд Фокус» не помітив припаркований в правій смузі транспортний засіб та здійснив із ним зіткнення. Автівка зрушила з місця та наїхала на свого 67-річного власника, який стояв поряд. По приїзду лікарі констатували смерть потерпілого».

Слідчі з розслідування ДТП столичного главку відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва