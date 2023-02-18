У Києві в зіткненні двох вантажівок та легковика загинув водій останнього (фото)

В результаті зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля два пасажири останнього отримали тілесні ушкодження, а водій загинув на місці. Відкрито кримінальне провадження.

Вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. На Берестейському проспекті сталася автопригода за участю трьох транспортних засобів. На виклик негайно виїхали лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група столичної поліції з розслідування ДТП.

Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний водій вантажного автомобіля «Сканія» здійснив зіткнення з автомобілем «Тойота Камрі», який в подальшому в некерованому стані зіткнувся з вантажівкою «Вольво». В результаті пригоди 50-річний водій легковика загинув на місці, а пасажири 45-ти та 58-ми років доставлені до медичного закладу.

Водія «Сканії» працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі слідчі призначають комплекс відповідних експертиз, аби встановити причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Києва