У Києві в зіткненні з позашляховиком перекинулася «швидка»: постраждали 6 осіб, серед яких малолітня дитина (фото)

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та опитують свідків інциденту.

До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю карети швидкої медичної допомоги на вулиці В’ячеслава Чорновола. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Києва з розслідування ДТП та лікарі.

Попередньо відомо, що автомобіль швидкої медичної допомоги, на якому були увімкнені звуковий та світловий спецсигнали, рухався по вулиці В’ячеслава Черновола зі сторони проспекту Повітрофлотського. Швидка перевозила немовля до лікарні. В цей час з нею зіткнувся позашляховик «Гранд Черокі», внаслідок чого спецтранспорт перекинувся на бік.

За попередньою інформацією внаслідок ДТП постраждало шестеро осіб, серед яких малолітня дитина. Дитину для подальшої госпіталізації передано медикам.

Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Після встановлення всіх обставин, події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва