У Києві водій на Daewoo Nexia збив дитину на велосипеді (фото)

Аварія сталась у Дніпровському районі Києва. Водій автомобіля Daewoo Nexia збив малолітнього хлопця, який на велосипеді перетинав пішохідний перехід.

Аварія сталась 11 червня близько 13:25 години. До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілою дитиною на проспекті Визволителів. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Києва.

Попередньо відомо, що водій автомобіля Daewoo Nexia скоїв наїзд на малолітнього хлопця, який переїжджав пішохідний перехід на велосипеді. На цей час на місці автопригоди працюють лікарі, патрульні та слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції Києва.

Водія автомобіля Daewoo Nexia, 2002 року народження, слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.