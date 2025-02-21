У Києві водій вирішив перевірити кригу Дніпра на міцність і… втопив авто (відео)

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На місці затоплення автівки працюють рятувальні служби міста

Вчора мережею ширилося відео, на якому водій втопив у Дніпрі автомобіль Hyundai на столичних Осокорках. Поліція чи ДСНС жодним чином не коментували цю подію, однак зараз проводяться роботи по підйому автівки з водойми. Про це повідомляє «Главком».

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