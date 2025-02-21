У Києві водій вирішив перевірити кригу Дніпра на міцність і… втопив авто (відео)

На відео можна побачити, що чоловік поїхав по льоду водоймою, потім крига почала ламатися і автівка повільно пішла на дно.

Водій вчасно встиг відкрити дверцята авто і вибратися назовні, навіть не намочивши взуття. Поспілкувавшись із одним з рибалок, який став свідком «затоплення «Титаніка», водій пішов у бік берега.

Сьогодні, як повідомляють місцеві пабліки, на місці затоплення автівки працюють рятувальні служби.

«Співробітники ДСНС Києва: ріжуть лід, качають «подушки» і готують водолазів. Схоже, авто сьогодні таки дістануть», – йдеться у повідомленні.