У Києві водій вирішив перевірити кригу Дніпра на міцність і… втопив авто (відео)
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На місці затоплення автівки працюють рятувальні служби міста
Вчора мережею ширилося відео, на якому водій втопив у Дніпрі автомобіль Hyundai на столичних Осокорках. Поліція чи ДСНС жодним чином не коментували цю подію, однак зараз проводяться роботи по підйому автівки з водойми. Про це повідомляє «Главком».
На відео можна побачити, що чоловік поїхав по льоду водоймою, потім крига почала ламатися і автівка повільно пішла на дно.
Водій вчасно встиг відкрити дверцята авто і вибратися назовні, навіть не намочивши взуття. Поспілкувавшись із одним з рибалок, який став свідком «затоплення «Титаніка», водій пішов у бік берега.
Сьогодні, як повідомляють місцеві пабліки, на місці затоплення автівки працюють рятувальні служби.
«Співробітники ДСНС Києва: ріжуть лід, качають «подушки» і готують водолазів. Схоже, авто сьогодні таки дістануть», – йдеться у повідомленні.
На місці події присутні співробітники поліції. Фото: Київ оперативний/Facebook