У Києві водії з ознаками сп’яніння продовжують перевозити пасажирів на громадському транспорті

Поліцейські столиці продовжують виявляти водіїв з ознаками сп’яніння, які надають послуги пасажирського перевезення.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Перший випадок стався в Голосіївському районі, де патрульні зупинили автобус Van Hool T916 з технічною несправністю. Під час спілкування з 40-річним водієм, інспектори одразу помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Однак останній від проходження огляду відмовився.

Інша сталася в Дніпровському районі. Там 39-річний кермувальник тролейбуса Богдан Т90110, якого поліцейські зупинили для перевірки, перебував за кермом з ознаками наркотичного сп’яніння.

В усіх випадках інспектори відділу безпеки дорожнього руху відстороняли порушників від керування транспортними засобами, а про події одразу повідомляли перевізників.

Водій автобуса отримав від охоронців порядку постанову за ч. 2 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності) та протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП. Керманич тролейбуса отримав протокол.

Якщо побачили кермувальника, який перевозить пасажирів з ознаками сп’яніння або ж порушує ПДР — телефонуйте на лінію 112.