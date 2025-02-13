У Києві значно підвищився рівень забрудненості повітря, місцями сягнув 100

Містянам радять менше гуляти та пити більше води.

У Києві другий день поспіль утримується високий рівень забрудненості атмосферного повітря. Як повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, на більшості станцій моніторнгу показники забруднення суттєво перевищують норму.

«Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу). Оскільки маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок», – зазначили в департаменті.

Так, на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря загальний індекс якості повітря перевищує показник 75, що вказує на високий рівень забрудненості, а подекуди, як от на масиві Виноградар та в районі Старої Дарниці, сягає 100 – тобто дуже високий рівень забрудненості.

Киянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та за можливості скористатись очищувачами повітря в помешканні.

Київська обласна військова адміністрація також повідомила, що в чотирьох районах області зафіксовано певне погіршення стану повітря.

«За результатами автоматизованих пунктів спостереження за станом атмосферного повітря в Обухівському, Фастівському, Броварському та Вишгородському районах Київської області фіксується незначне перевищення допустимих концентрацій біологічних речовин. Радіаційний рівень відповідає природному фону», – зазначили в Департаменті екології Київської ОДА. // Дзеркало тижня