У Київській області вибухнув газ: є постраждалі, серед них дитина (фото)

Вибух стався у приватному будинку в селі Іванівка, в Білоцерковському районі.

У Київській області у приватному будинку вибухнув газ. Вже відомо про постраждалих, серед них є дитина – семимісячне немовля.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС Київщини.

“3 вересня о 23:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення, що в приватному житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші у с. Іванівка на вул. Петрівських Ставищенської територіальної громади”, – йдеться у повідомленні.

На місце інциденту виїхав особовий склад восьмої Державної пожежно-рятувальної частини смт Ставище. Вже встановлено, що в результаті вибуху відбулось руйнування двох стін будинку. Травми отримали дві жінки 1973 та 1994 року народження. Також травмувалося семимісячна дитина.

“Маму та доньку доправлено до опікового центру Київської клінічної лікарні №2 з опіками обличчя І-ІІ ступеня”, – додали у ДСНС. // УНІАН