У Ланівцях, що на Тернопільщині, сотні євро й фунтів забили каналізацію
У Ланівцях, що на Тернопільщині, каналізацію забило грошима. Обпалені євро й фунти витягли місцеві комунальники. Про це у фейсбуку повідомив міський голова Роман Казновецький.
Всього комунальники нарахували близько 700 євро лише купюрами по сто, а ще там багато залишків купюр по 50 євро. І це тільки ті, які застрягли в одному місці. Хто саме спустив у каналізацію таку суму грошей, наразі невідомо, зазначає БіБіСі.
“Витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки, – написав міський голова Ланівців. – Скільки їх втекло в каналізацію наразі невідомо”.
Також поки що не встановили, як банкноти потрапили в каналізаційний стік. Коментуючи подію, Казновецький попросив місцевих жителів обережніше ставитись до громадських очисних споруд.
“Шановні жителі Лановецької громади та України. Не забивайте каналізацію. Користуйтеся банківськими установами. Краще донатьте на ЗСУ”, – написав він на своїй сторінці у фейсбуку.