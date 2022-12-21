У Ланівцях, що на Тернопільщині, сотні євро й фунтів забили каналізацію

У Ланівцях, що на Тернопільщині, каналізацію забило грошима. Обпалені євро й фунти витягли місцеві комунальники. Про це у фейсбуку повідомив міський голова Роман Казновецький.

Скриншот з відео Фейсбук/Роман Казновецький

Всього комунальники нарахували близько 700 євро лише купюрами по сто, а ще там багато залишків купюр по 50 євро. І це тільки ті, які застрягли в одному місці. Хто саме спустив у каналізацію таку суму грошей, наразі невідомо, зазначає БіБіСі.

“Витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки, – написав міський голова Ланівців. – Скільки їх втекло в каналізацію наразі невідомо”.

Також поки що не встановили, як банкноти потрапили в каналізаційний стік. Коментуючи подію, Казновецький попросив місцевих жителів обережніше ставитись до громадських очисних споруд.