У Ленінградській області РФ розбився військовий вертоліт Мі-28

Усі члени екіпажу загинули.

У Ленінградській області Росії розбився військовий вертоліт Мі-28. Весь екіпаж загинув.

Про це повідомляють пропагандистські видання “РИА Новости” і ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

“Вертоліт Мі-28 зазнав аварії під час виконання планового навчально-тренувального польоту над Ленінградською областю”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вертоліт упав в безлюдній місцевості, далеко від населених пунктів.

Мі-28 – ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення бронетехніки, повітряних цілей і живої сили противника. // LB.ua