У Ленінградській області РФ в порту Усть-Луга тоне танкер із мазутом – ЗМІ

У порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ тоне танкер зі 130 тисячами тонн мазуту.

Про це повідомляє Телеграм-канал Baza з посиланням на джерела, передає Укрінформ.

За даними Телеграм-каналу, у ніч проти неділі, 9 лютого, танкер Koala, який ходить під прапором Антигуа і Барбуди, був біля третього причалу в морському порту в Усть-Лузі. На борту танкера перебував екіпаж із 24 осіб, серед них четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 – Індонезії.

Ближче до другої години ночі на борт танкера було завантажено близько 130 тис. тонн мазуту.

«Судно вже готувалося до відплиття, коли в машинному відділенні прогриміли три потужні вибухи. Екіпажу вдалося вибратися на берег, проте машинне відділення судна почало затоплювати», – йдеться у повідомленні.

Ближче до ранку стало зрозуміло, що судно кормою сіло на мілину. Співробітники російського МНС встановили навколо судна бонові огорожі. При цьому, за попередніми даними, витоку нафтопродуктів у воду не сталося.

Пізніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що «на танкері Koala стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок якого пошкоджено машинне відділення».

За словами Дрозденка, танкер пришвартований біля причалу. Екіпаж евакуйований, постраждалих і загрози розливу нафтопродуктів немає. Причина «інциденту» з’ясовується.