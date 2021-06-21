У лісопосадці між селами поліцейські знайшли 14-річну дівчину, яку шукали протягом ночі

Неповнолітню, яка 19 червня на велосипеді поїхала у магазин та додому не повернулась, протягом ночі шукали понад півсотні поліцейських та військовослужбовців, їм допомагали рідні зниклої та місцеві мешканці.

Ранком 20 червня втомлену, виснажену дитину поліцейські знайшли у лісопосадці за 12 кілометрів від дому. Через негоду, яка застала дівчину в дорозі, в неї зломався велосипед, і вона не змогла повернутись додому.



Як розповів начальник відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції Володимир Олексюк, до поліції надійшло повідомлення, що у селі Пиків зникла 14-річна місцева мешканка. Близько 15.00 год. дівчина на велосипеді поїхала у місцевий магазин та додому не повернулась. Її самотужки шукали рідні та односельці, але коли почалась негода – зателефонували за допомогою до поліції. По тривозі був піднятий весь особовий склад місцевої поліції, ювенальної превенції, військовослужбовці. Опитавши місцевих жителів, поліцейські встановили, що востаннє дівчину бачили близько 19.00 год., коли вона їхала на велосипеді в напрямку сусіднього села Шепіївка.

Поліцейські, військовослужбовці та рідні дитини протягом ночі у зливу прочісували лісопосадки, поля, оглядали покинуті будинки. Близько 10.00 год. 20 червня дівчину працівники поліції знайшли за 12 кілометрів від домівки. Вона сиділа під деревом у полі брудна, без взуття, втомлена, змокла від дощу. Поліцейські дали їй одяг, обігріли та завезли у медичний заклад, де її оглянули лікарі та передали рідним. Ушкоджень вона не зазнала. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує.



З дівчиною та її батьками поліцейські провели профілактичну бесіду, аби надалі не виникало подібних ситуацій.

Відділ комунікації поліції

Вінницької області