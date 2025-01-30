На борту літака, що розбився поблизу Вашингтона, були фігуристи, що брали участь у чемпіонаті Сполучених Штатів. Серед них — росіяни.

Про це пишуть пропагандистські ресурси ТАСС , «РИА Новости» та Mash .

На борту літака, що впав у США, були щонайменше 14 фігуристів, не враховуючи тренерів, розповів американський фігурист Джон Маравілл, який теж мав летіти тим рейсом. Самого американця не пустили в літак через його собаку, бо той був надто великим для перевезення.

Асоціація фігурного катання США підтвердила, що на літаку, що розбився, були кілька фігуристів.

Там могли перебувати тренери російського походження, розповів ТАСС менеджер чемпіона світу Іллі Маліна. Самого фігуриста там не було.

За даними «РИА Новости», тим рейсом летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року росіяни Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Також там була бронзова призерка чемпіонату СРСР у парному катанні Інна Волянська, стверджує ТАСС.

Як стверджує Mash, більшість фігуристів, які могли перебувати на борту, походять з сімей російських емігрантів. // hromadske