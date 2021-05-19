У лобовому зіткненні авто на Стрийщині загинуло двоє людей (фото)

У вівторок, 18 травня, у Стрийському районі зіткнулися вантажівка та автомобіль Reno Kangoo. У результаті ДТП загинули водій та пасажирка легковика.

Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 23:45 год. на автодорозі Київ – Чоп у селі Козьова Стрийського району. 43-річний водій автомобіля Reno Kangoo виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Scania з причепом, якою керував 62-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій і 43-річна пасажирка автомобіля Reno Kangoo загинули на місці пригоди. Обставини події встановлюються. // Львівський портал