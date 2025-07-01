У лобовому зіткненні двох автобусів загинули 38 людей (фото)

Недалеко від міста Моші лоб до лоба зіткнулися два автобуси

Щонайменше 38 людей загинули і ще 28 постраждали внаслідок лобового зіткнення двох автобусів у Танзанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Xinhua.

Аварія сталася ввечері 28 червня недалеко від міста Моші. В одного автобуса лопнула шина, водій втратив керування і врізався в інший автобус. Обидва транспортні засоби загорілися.

«Один автобус віз людей, які прямували на весільну церемонію. Інший – дальнього прямування, їхав із Моші до Тангу», – ідеться в повідомленні.

22 із 28 постраждалих отримали медичну допомогу і були виписані з лікарні. Шестеро осіб залишаються під наглядом лікарів.