У лобовому зіткненні з фурою загинув 34-річний водій на Volkswagen

Поліція встановила, що водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN

У селі Сирники під Луцьком в лобовій ДТП з фурою загинув 34-річний лучанин. Перебуваючи за кермом Volkswagen Passat, чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою MAN TGX. В результаті удару водій легковика загинув на місці. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась на автодорозі у селі Сирники Луцького району ввечері у четвер, 23 вересня. Автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого був 34-річний лучанин, врізався у фуру MAN TGX з напівпричепом.

Правоохоронці встановили, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і там зіткнувся з вантажівкою, за кермом якої був 46-річний житель Рівненської області. В результаті удару 34-річний лучанин загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, що призвело до смерті). // zaxid.net