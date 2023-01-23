У Луцькому районі авто вилетіло з дороги і перекинулося, водій загинув (фото)

Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, близько 12 години, в селі Баківці.

Водій автомобіля Chery, 46-річний лучанин, не обрав безпечної швидкості та злетів з дороги. Транспортний засіб перекинувся, а від отриманих травм водій загинув.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в області. Відомості зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області