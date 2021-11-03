У Луцьку 8-річна дівчинка померла після того, як з’їла страву з каштанів

У Волинській обласній дитячій лікарні 28 жовтня померла 8-річна дівчинка, яка, ймовірно, отруїлася стравою з каштанів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дитина, перед тим як потрапити у лікарню з отруєнням, вживала їжу з каштанів, яку приготувала мама.

Коли дитині стало зле, рідні довгий час не викликали швидку, а займалися самолікуванням, тому дитина у лікарню потрапила вже у дуже важкому стані.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», до швидкої виклик надійшов 21 жовтня о 19:40, повідомлялося про те, що 8-річна дівчинка має ознаки отруєння. Як встановили медики на місці, дитина за декілька днів до такого стану вживала каштани. Після того дитина не їла нічого, лише пила воду. Медики госпіталізували дитину у лікарню. Відомо, що вона на приймальному відділенні втратила свідомість і була шпиталізована у реанімаційне відділення.

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На жаль, 28 жовтня дівчинка померла у лікарні. Інформацію підтвердив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних. Він розповів, що дійсно дитину з отруєнням було доставлено у лікарню. Проте батьки довгий час займалися самолікуванням і дитина поступила у край важкому стані. На жаль, врятувати її не вдалося.