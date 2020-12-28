Постраждалих госпіталізували у стані середнього ступеня важкості

У львівській квартирі чадним газом отруїлися двоє дорослих та дитина. Подія сталася у неділю, 27 грудня, у Львові в квартирі багатоквартирного будинку на вул. Корольова, 7 близько 21:55. Внаслідок отруєння чадним газом трьох людей госпіталізували.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, чадним газом отруїлися, 3 людини, серед яких дитина 2017 року народження. Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували.

Обставини події встановлюють. // zaxid.net