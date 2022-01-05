У львівській лікарні помер молодий хлопець, який випав з 4 поверху

Сьогодні, 5 січня у лікарні помер хлопець, який випав з 4-поверху. Про це виданню Варта1 стало відомо з власних джерел.

Падіння юнака 2001 року народження відбулося вчора, 4 січня близько 23:35 на вул. Ярославенка, 47. Він впав з висоти 4-го поверху на дах одноповерхового магазину, зазначає видання.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою медичних нош потерпілого було знято з даху будівлі, транспортовано до карети швидкої медичної допомоги та, у важкому стані, госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.