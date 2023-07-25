У Львівському районі легковик влетів під вантажівку: постраждали четверо осіб (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 липня, близько 19.30, на автодорозі «Жовква-Червоноград-Ковель» поблизу села Туринка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Volkswagen Passat», яким керував 26-річний житель одного з сіл Львівського району, та вантажівки «Урал 4320» під керуванням 38-річного мешканця району.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані: водій легковика і троє його пасажирів – чоловіки віком 22, 26 і 28 років – усі мешканці Львівського району.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області