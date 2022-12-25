У Львівському районі у ДТП загинула пасажирка легковика (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 грудня, близько 07.00, на автодорозі «Тернопіль-Львів» неподалік села Підберізці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів «Seat Ibiza» під керуванням 58-річного чоловіка та «Ford Fusion», яким керувала 29-річна жінка. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля «Seat Ibiza», 57-річна жінка, отримала травми, від яких померла на місці події. Водії транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області