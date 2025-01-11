У Львівському районі в зіткненні легковика з автобусом постраждали семеро людей

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня, близько 19.30, на автодорозі «Куровичі-Рогатин» у селі Затемне Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mеrcedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП водій легковика та шестеро пасажирів автобуса: жительки Львівського району віком 17, 18 і 41 рік, 67-річна львів’янка, 28-річний мешканець Львівського району та 48-річний житель Золочівського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

За фактом слідчі відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліція Львівської області