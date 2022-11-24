у львівському районі внаслідок наїзду автомобіля травмований літній велосипедист – поліцейські встановлюють обставини події

Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 листопада о 17.05 у селі Жовтанці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес», 56-річний житель одного з сіл Червоноградського району, здійснив наїзд на велосипедиста, 73-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області