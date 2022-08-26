У Львівському районі внаслідок потрійного автозіткнення загинули двоє людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 15.25 25 серпня на автодорозі «Львів-Тернопіль» у селі Тарасівка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці зіткнулися три автомобілі: «ВАЗ 2105», «Івеко» та «Опель Віваро».

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій та пасажир автомобіля «ВАЗ 2105» – двоє чоловіків, особи яких встановлюються, – загинули на місці події. Ще двоє пасажирок легковика та водій «Опеля Віваро» отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Їхні особи та діагнози встановлюються.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області