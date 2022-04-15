У Львівському районі внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув скутерист

Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 квітня о 14.10 на перехресті автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі» у селищі Щирець Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажівка «DAF», якою керував 36-річний житель одного з сіл Стрийського району, та скутер «Honda» під керуванням 74-річного мешканця одного з сіл Львівського району.

Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області