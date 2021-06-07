У Львові 3-річний хлопчик серед ночі стукав до сусідів, бо його покинула мати

Сьогодні, 7 червня, близько 3-ї години ночі патрульні прибули на виклик на вулицю Виговського.

Небайдужі громадяни повідомили, що у двері їхньої квартири серед ночі постукав хлопчик і сказав, що його залишила мама.

Дитина стояла поруч із заявниками й плакала. Подружжя вказало на помешкання з відчиненими навстіж дверима, де мешкає дитина.

Патрульні зайшли з хлопчиком у вказану квартиру, однак там нікого не було. Інспектори заспокоїли малюка і розпитали інформацію про маму. Він назвав її ім’я, однак не знав, куди вона пішла.

Патрульні з’ясували номер телефону матері. 34-річна жінка повідомила, що змушена працювати вночі, бо вдень сидить із 3-річним сином.

Патрульні дочекалися на матір та провели з нею профілактичну бесіду про неприпустимість таких дій. Інформацію про цей інцидент передали відділу ювенальної превенції. // Діло