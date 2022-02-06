У Львові «автоледі» в’їхала в будинок і пішки втекла з місця події
Авто забрали на арештмайданчик, винуватицю розшукують.
Як повідомляє Zaxid.net, інцидент стався 5 лютого близько 22:30.
На вулиці Ярослава Мудрого водійка позашляховика залишила автомобіль після того, як в’їхала в будинок.
Жінка разом із пасажиром пішки втекли з місця події.
Про те, що водійка й пасажир втекли в напрямку вулиці Городоцької, повідомив у поліцію очевидець події.
Поліцейські опитали свідків, деякі з них стверджують, що жінка й чоловік були п’яні. // ДілоTweet