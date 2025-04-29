У Львові двоє неповнолітніх загинули, упавши з 16-го поверху

Правоохоронці встановили особи загиблих – це 15-річна жителька Івано-Франківська та львівʼянин віком також 15 років. Вони померли від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти.

Сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівщини.

Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкону сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області