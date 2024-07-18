У Львові маршрутка влетіла в електроопору, обірвавши мережу, є поранені (фото)
У Львові сталася ДТП за участю маршрутки, яка врізалася в опору електропередач. Двоє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
“На проспекті Червоної Калини, 60 сталася ДТП з потерпілими. Рух в напрямку Сихова перекритий. Внаслідок ДТП є обрив електромережі”, – йдеться у повідомленні патрульних.
Як пізніше розповіла керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Марта Матюшко, через аварію травми отримали двоє людей – чоловік та жінка.
“У 76-річної жінки закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана голови. Також госпіталізований 60-річний чоловік, в ньому відкрита черепно-мозкова трамва, стан – стабільний”, – розповіла вона.