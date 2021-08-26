У Львові медики врятували 26-річну дівчину, яка отримала 70% опіків тіла на даху потяга

Дівчина вже може ходити по палаті, невдовзі її випишуть додому.

У Львові врятували 26-річну Ірину, яка отримала 70% опіків тіла. Дівчину на початку липня вразило струмом на цистерні вантажного потяга на станції “Підзамче” у Львові.

Про це повідомляє tvoemisto.tv з посиланням на завідувача Центру термічної травми та пластичної хірургії 8-ї міської лікарні Василя Савчина .

Як зазначається, дівчину після ураження струмом госпіталізували у лікарню із 70% опіків тіла. Вона була у важкому стані. Медик повідомив, що дівчині зробили 7 операцій. Їй пересадили шкіру, зараз вона може ходити по палаті та вже готується до виписки.

“Найбільше в неї постраждали шия, грудна клітка та майже уся ліва сторона тіла – рука, нога, стегно, гомілка. Але зараз операцій не плануємо. Потрібен час, щоб сформовані на тілі рубці стали м’якшими, особливо на шиї, руках, грудній клітці, ногах”, – повідомив Василь Савчин.

Потерпіла родом з Волинської області. Вона розповіла медикам, що йшла з роботи, а далі нічого не пам’ятає. Тож, що робила на цистерні – поки залишається загадкою. // Діло