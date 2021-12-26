У Львові на вокзалі загорівся пасажирський поїзд

Вночі, 26 грудня, на головному вокзалі Львова трапилась пожежа.



Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням «Київ-Ужгород».

Про це повідомили у ДСНС.

До місця виклику виїхали рятувальники 1-ої та 2-ої державних пожежно-рятувальних частин м.Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання.

О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі 2-х ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи. // Діло