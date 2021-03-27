У Львові нахаба, позбавлений права керування, вийшов з залу суду і знову сів за кермо

Вийшов з суду і попався знову на аналогічному порушенні — патрульні притягнули керманича до відповідальності

Учора вдень, патрульний 3 батальйону приїхав до Сихівського суду, як свідок у справі за ст. 382 (Невиконання рішення суду) ККУ проти 22-річного керманича, який попри те, що був позбавлений судом посвідчення водія через нетверезе водіння, сів за кермо.

Коли суд закінчився, патрульний побачив через вікно, що чоловік знову сів за кермо свого автомобіля Skoda Fabia і поїхав. Поліцейський одразу повідомив про це порушення колег. Невдовзі водія зупинили.

На чоловіка винесли постанову за ч.4 ст 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф за таке порушення — 20 400 гривень.

Окрім того, патрульні знову написали рапорт щодо притягнення водія до відповідальності за невиконання рішення суду.

У мешканця Львівщини патрульні виявили два посвідчення водія, які в базі даних зазначені, як загублені. Їх вилучили.

Усі матеріали передали слідчим. // Вартові еспресо