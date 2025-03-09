У Львові пʼяний водій після скоєння ДТП, почав пити алкоголь на очах у патрульних

У Львові п’яний водій скоїв ДТП, а потім відкрив пляшку горілки і почав пити перед патрульними.

Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

53-річний водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням та в’їхав у припарковану машину тієї ж марки. Під час спілкування з винуватцем ДТП, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Чоловік відмовився проходити перевірку, а тоді дістав пляшку алкоголю та почав пити.

На нього винесли постанову за відсутність необхідних документів та склали протокол за порушення ПДР, що спричинило ДТП, та за вживання водієм алкоголю після ДТП. // Букви