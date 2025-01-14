У Львові п’ятеро дітей та четверо дорослих отруїлися чадним газом

Постраждалих дітей госпіталізували у медичні заклади

У Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту та ТрО ЛМР.

Двом постраждалим жінкам 48-річній та 40-річній допомогу надали на місці. Двох дівчат 2006 року народження та 2007 року народженні у стані середньої тяжкості госпіталізували до Обласної клінічної лікарні м. Львова.

Дітей віком 6, 13 та трьох 12-річних у стані середньої тяжкості госпіталізували до Комунальної міської дитячої клінічної лікарні Львова.

«Вкотре наголошуємо, якщо ви помітили ознаки чадного газу у помешканні – негайно відкрийте всі вікна для притоку свіжого повітря та телефонуйте в аварійну службу газу – 104, викликайте швидку допомогу – 103. Вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники нагадують, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини.

Відомо, що чадний газ це одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. А встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя. // Главком