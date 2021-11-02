У Львові правоохоронці встановлюють особу загиблого внаслідок наїзду потяга

Усіх, кому відома будь-яка інформація про обставини події та особу загиблого чоловіка, просимо зголоситися до найближчого відділу поліції або на оперативну лінію 102.

Сьогодні, 2 листопада, близько 07.40, до поліції надійшло повідомлення, про те, що на залізничній колії на вулиці Городоцькій у Львові виявили тіло невідомого чоловіка.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники територіального підрозділу поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, чоловік віком 60-70 років помер внаслідок отриманих травм від наїзду потяга.

Поліцейські встановлюють обставини смерті та особу загиблого.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Львівської області