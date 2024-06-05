У Львові в ДТП з перекиданням авто поліції 7 постраждалих

У Львові у середу, 5 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля поліції, який перекинувся, 7 осіб шпиталізовано.

Про це повідомляють поліція Львівської області, “Інтерфакс-Україна”

“Попередньо встановлено, що сьогодні, 5 червня, близько 11:00 на перехресті вулиці Хімічної та проспекту Чорновола відбулось зіткнення трьох автомобілів: Toyota RAV4, Škoda Octavia та службового автомобіля поліції Renault Duster, який після зіткнення перекинувся”.

За даними служби Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф, з місця ДТП ушпиталили 4 поліцейських, водіїв 2 автомобілів та одну пасажирку. Попередньо у постраждалих – закриті черепно-мозкові травми, забої та садна, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

На місці ДТП працюють правоохоронці, встановлюються обставини події. Потерпілим надається медична допомога. // УП