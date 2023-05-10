У Львові внаслідок наїзду легковика «Daеwoo Lanos» травмований 94-річний пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 травня, близько 17.45, на вулиці Гніздовського у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Daеwoo Lanos», 43-річний житель Ходорова, здійснив наїзд на пішохода, 94-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

За фактом слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області