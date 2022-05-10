У Львові внаслідок необережного поводження зі зброєю поранений неповнолітній хлопець

Правоохоронці закликають власників неухильно дотримуватись правил зберігання зброї. Так, зброя та бойові припаси до неї мають зберігатися в металевих ящиках чи сейфах, при цьому зброя має бути в розрядженому стані. Звісно, власники повинні унеможливити доступ до зброї та боєприпасів сторонніх осіб, а особливо дітей.

9 травня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про 17-річного львів’янина, який отримав вогнепальне поранення живота та руки. До встановлення обставин події були залучені співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2.

Як попередньо встановили правоохоронці, хлопець був поранений у квартирі одного з будинків у Львові. Того дня до 16-річного сина власника помешкання прийшов його товариш віком 17 років. Молодший показував старшому батькову зброю — мисливську гладкоствольну рушницю та випадково з необережності здійснив постріл, внаслідок якого гість отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню, де йому діагностували, зокрема «проникаюче вогнепальне поранення живота та передпліччя».

Поліцейські вилучили зброю та розпочали за фактом кримінальне провадження за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Львівської області